Fodgænger er i kritisk tilstand - blev kørt ned af flugtbilist

En mand meldes lørdag i kritisk tilstand på hospitalet, efter at han om natten blev kørt ned af en flugtbilist i det indre København, oplyser politiet.

Påkørslen skete nær Vor Frue Plads, da politifolk ville i kontakt med to yngre mænd.

Imidlertid stak de af i en bil, og undervejs ramte de en mand, der er i 20'erne.

De standsede ikke op for at hjælpe den ramte, men fortsatte kørslen og parkerede den skadede bil på Israels Plads. Forruden var smadret. Mændene forsvandt herefter, lyder det fra Københavns Politi.

- Vi forsøger at finde føreren af bilen, siger vagtchef Henrik Brix lørdag formiddag.

Indtil videre handler sagen ifølge vagtchefen om overtrædelser af færdselsloven. Men det er muligt, at kørslen også kommer til at dreje sig om straffeloven. En af den lovs bestemmelser drejer sig om den, der på hensynsløs måde udsætter andre for livsfare.