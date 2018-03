Flere forsøg på tricktyverier i landsdelen

Politiet har i løbet af lørdagen modtaget flere anmeldelser af forsøg på tricktyverier, der tilsyneladende er udført af de samme to personer.

Klokken 12.15 blev der ringet på døren hos en ældre dame på Østergade i Gram. Udenfor stod en dame iført pelshue sammen med en lidt buttet dreng på omkring 10 år.

De ville sælge et blad til kvinden, da det ikke gik bad drengen pludselig om at få et glas vand. Damen fattede mistanke, hvorefter de to personer forduftede.

Kort efter var de to personer atter på færde. Denne gang i Rødding på Præstegårdsvej, hvor fremgangsmåden var noget nær den samme. Denne gang skulle drengen ikke have vand, men låne toilettet.

Klokken 14.10 aflagde de et besøg hos en beboer i Vestergade i Jels, her blev de heller ikke lukket indenfor.

Politiet advarer folk i hele landsdelen mod tricktyvene, der turnerer rundt fra by til by med stor hast, måske fordi de ved, at politiet vil forsøge at finde dem. Politiet har følgende signalement af de to:

Drengen er østeuropæisk af udseende, har et rundt hoved, er kraftig bygget, sort hår, og er iført en sort Canadian Goos jakke.

Kvinden, der også er af østeuropæisk udseende, er iført sort tørklæde med stor hat under, sort lang dunjakke, lange bruge støvler med hvidt for. Hun har en markant stor tand i undermunden.

Luk ikke de to ind i huset. De er ikke alene. De er i ledtog med andre, der lister med ind af døren og stjæler, imens de to omtalte holder husets beboer hen med snak.

Oplysninger om de to til politiet på 114