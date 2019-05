Firma sigtes for lovbrud efter dødsulykke ved Gug Skole

Et firma, der udførte arbejde på nordjysk skole, er sigtet for brud på arbejdsmiljøloven. Niårig pige døde.

En niårig pige mistede livet 1. marts i år, da hun blev kørt ned af en traktor ved Gug Skole syd for Aalborg. Ulykken skulle være sket, mens pigen legede.

Nordjyllands Politi har sigtet firmaet, der udførte arbejde på skolen, for overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

- Firmaet vurderes til at være ansvarlig for, at en buskrydder monteret på en lift bag på en traktor ikke blev anvendt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, fremgår det af politiets pressemeddelelse.

Et par dage efter ulykken fik firmaet et såkaldt strakspåbud fra Arbejdstilsynet, der gik i gang med at undersøge hændelsesforløbet op til ulykken ved Gug Skole.

Sigtelsen kommer, fordi Arbejdstilsynet har færdiggjort undersøgelsen.

På baggrund af den undersøgelse indstiller tilsynet, at det pågældende firma - Brøndbjerg Skovservice - får en bødestraf på 40.000 kroner.

Ifølge Anders Uhrskov, vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, er der tale om en alvorlig sag.

- En niårig pige afgik ved døden, så det her er en meget, meget alvorlig sag.

- Firmaet er sigtet for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Ved den overtrædelse indstiller Arbejdstilsynet, at firmaet tildeles en bøde, siger vicepolitiinspektøren.

Sideløbende med tilsynets undersøgelse har politiet efterforsket sagen og afhørt vidner, der var på skolen, da pigen døde. Med sigtelsen er sagen færdigefterforsket fra politiets side, oplyser Anders Uhrskov.

Anklagemyndighedens jurister overtager sagen, og de vurderer, hvorvidt der er grundlag for at rejse tiltale i sagen.

Det var en 23-årig mand, der sad bag rattet i traktoren, da pigen omkom. Han blev i marts sigtet for uagtsomt manddrab. Også den sag ser anklagemyndigheden på, og der er altså ikke rejst tiltale mod den 23-årige.

Det er uvist, hvordan han forholder sig til sigtelsen.