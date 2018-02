Farlig narko sender unge esbjergensere på sygehuset hver weekend

Næsten hver weekend indlægges en eller to unge på sygehuset i Esbjerg efter at have taget narko i nattelivet.

I forrige uge blev to piger fra Fanø indlagt på sygehuset efter at have indtaget pillerne MDMA. De blev indlagt til intensiv behandling på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Det er desværre langt fra enestående, at unge bliver indlagt, efter de har indtaget narko i nattelivet. Faktisk er det normalt i en weekend på Sydvestjysk Sygehus.

- De kommer jo typisk i en ambulance, fordi de er blevet fundet, eller er faldet om på et diskotek, eller hvor det nu er, fortæller Christian Jørgensen, der er ledende sygeplejerske på Sydvestjysk Sygehus.

Ifølge Sundhedsstyrelsen brugte seks procent af unge mellem 16 og 24 år sidste år ulovlige stoffer - udover hash. Blandt andet MDMA.

For nogle slutter festen i en hospitalsseng. Mange skal på intensiv - de kan ikke selv trække vejret På en typisk weekend bliver én eller to bevidstløse unge rullet ind på stuen. De fleste overlever, men mange bliver indlagt på intensivafdelingen.

- Så er vi nogle gange på Herrens mark. Vi ved ikke rigtig, hvor meget de har indtaget af alkohol og stoffer. Hvad er det for nogle stoffer, de kommer ind med?, siger Christian Jørgensen.

Hvis det er slemt, skal deres hjerterytme overvåges, og deres organer. For eksempel kan nyrerne kan stå af og hjertet holde op med at slå. - Det er i sidste ende rigtigt farligt. Og man kommer måske i en tilstand, hvor de er svært bevidstløs, hvor de måske skal have hjælp til at trække vejret, siger Christian Jørgensen.