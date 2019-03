Far og søn blev beskudt i Odense - nu er femte mand anholdt

En femte mand er blevet anholdt efter en skudepisode på Bøgetorvet i Odense. Også han sigtes for at ville dræbe en far og dennes søn på fire år, oplyser en anklager fredag.

Den femte mand bliver senere fredag fremstillet i grundlovsforhør i retten i Odense.

Episoden fandt sted onsdag 20. februar om eftermiddagen i Vollsmose. Der blev affyret et eller flere skud, mener politiet. Hverken faren eller hans søn blev ramt.

Tidligere på ugen har Retten i Odense varetægtsfængslet fire mænd for det, som politiet beskriver som et drabsforsøg mod den voksne og barnet.

Men retten har ikke villet skrive under på, at der er en tilstrækkelig begrundet mistanke om, at der var en hensigt om at slå mand og barn ihjel. Derimod er der grund til at tro, at der blev begået farlig vold i forbindelse med skyderiet.

Episoden skyldes ifølge Fyns Politi en skærpet konflikt i bandemiljøet. Derfor er der oprettet en såkaldt visitationszone.

De fem mænd menes at komme fra den gruppe, som kaldes Fraktion A. Den senest anholdte er 22 år, og en dommer skal fredag afgøre, om også han skal varetægtsfængsles.