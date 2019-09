Sent torsdag modtog politiet en anmeldelse om, at en 34-årig mand havde forskanset sig i en lejlighed med sine to børn i Helsingør.

Anmeldelsen tikkede ind klokken 23.57, og politiet var ved adressen på Abildgaardsvej i omkring syv timer, inden faren kom ud.

- Manden blev talt ud af lejligheden, og ingen er kommet til skade, skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

Politiet har været ved adressen i omkring syv timer, uddyber kommunikationsafdelingen ved Nordsjællands Politi.

Syv patruljevogne med svært bevæbnet politi og redningsberedskab deltog ifølge Helsingør Dagblad i aktionen.

Avisen skriver, at politiet fredag formiddag er ved at afhøre manden og senere skal tage stilling til, hvorvidt han skal fremstilles i grundlovsforhør.

Af hensyn til efterforskningen ønsker politiet ikke at uddybe de nærmere omstændigheder omkring episoden over for Ritzau.