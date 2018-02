Fængselsstraf til chauffør: Falske oplysninger på turtilladelsen

En 47-årig tyrkisk chauffør er ved Retten i Sønderborg blevet idømt 30 dages fængsel for medvirken til overtrædelse af straffelovens §175 om intellektuelt falsk, der blandt andet vedrører at give urigtige oplysninger i et dokument, det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 47-årige chauffør blev samtidig udvist af Danmark med indrejseforbud i 6 år.

Sagen startede den 16. januar i år, da Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd standsede en tyrkisk lastbil ved Vojens.

-Chaufføren fremviste en turtilladelse og et fragtbrev, der viste, at han havde kørt med varer fra Tyrkiet til Danmark, men en nærmere undersøgelse viste ret hurtigt, at det ikke kunne være rigtigt, fortæller specialanklager Pernille Moesborg.

Chaufføren blev dagen efter fremstillet i grundlovsforhør, hvor han blev fængslet.

Han blev dømt for at have skrevet falske oplysninger på turtilladelsen.

-Den tyrkiske chauffør har under sagen nægtet sig skyldig, men valgte at modtage dommen, oplyser Pernille Moesborg.

Han blev fængslet efter dommen og skal sidde varetægtsfængslet, indtil han kan udsendes af landet.