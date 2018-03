En mand har opgivet flugt fra retspsykiatrisk afdeling

Politi leder fortsat efter en mand, der er kendt for farlig kriminalitet efter flugt fra retspsykiatri.

Den ene af de tre mænd, der tirsdag flygtede fra en lukket retspsykiatrisk afdeling i Middelfart, har onsdag morgen meldt sig selv.

Der er tale om en af de to, som politiet har beskrevet som farlig og derfor havde valgt at efterlyse med navn og billede.

Den anden, Anthony Knud Kold, er onsdag morgen fortsat på fri fod. Han er kendt for personfarlig kriminalitet, oplyser Fyns Politi.

Det var i forbindelse med en gårdtur, at det lykkedes for trioen at flygte fra afdelingen i Middelfart.

To af mændene blev af politiet efterlyst med navn, fordi politiet tror, at de kan finde på at optræde voldeligt. Den ene af disse er altså onsdag morgen vendt tilbage til det sted, hvor han var frihedsberøvet.

Om Anthony Knud Kold siger politiet i en pressemeddelelse, at man ikke selv skal forsøge at kontakte ham eller tilbageholde ham. I stedet opfordres man til at ringe til politiet.

- I løbet af et øjeblik formår de at sparke en dør op, så de kommer ud i det fri, før personalet kan nå at gøre noget, sagde Hans Jørgen Larsen, vagtchef hos Fyns Politi, tirsdag.