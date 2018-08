Elev fra 3. klasse fandt skydevåben i buskads ved skole

Tirsdag fandt en elev et skydevåben nær skole i Hvidovre, mens klassen var ude for at lede efter insekter.

En elev fra 3. klasse gjorde tirsdag formiddag et skræmmende fund nær en skole i Hvidovre.

I et buskads fandt barnet fra Avedøre Skole en plastikpose med et skydevåben i, mens klassen i forbindelse med undervisningen var ude for at lede efter insekter. Det skriver TV2.

Københavns Vestegns Politi bekræfter våbenfundet på Twitter.

- Københavns Vestegns Politi kan bekræfte, at en elev på en skole i Hvidovre Kommune her til formiddag har fundet et skydevåben, som lå gemt nær skolens område. Våbnet er nu i politiets varetægt og bliver undersøgt for tekniske spor.

Politiet ønsker over for TV2 ikke at oplyse, hvilken type skydevåben der er tale om, eller hvordan det er endt nær skolens område.

Forældre på skolen er blevet informeret om hændelsen på Forældreintra. Desuden har skolen talt med den pågældende elev og klassekammeraterne.