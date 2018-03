Ekspert: Der er visionære tanker bag sydjysk bio-boom

I Syd- og Sønderjylland bygges der biografer som aldrig før. Og i en tid, hvor streamingtjenester som Netflix og Viaplay vinder indpas i de danske hjem, kan det undre, hvorfor man tør smide millioner efter noget, som folk kan få derhjemme. Men der ligger visionære tanker bag, mener ekspert.

Sønderborg, Esbjerg, Haderslev og måske Kolding. Rundt omkring i det sydlige Jylland bruges der lige nu millioner af kroner på at bygge nye biografer. I takt med streamingtjenesternes indtog i de danske stuer vil mange nok spørge, hvorfor der kastes så mange penge efter noget, man dybest set kan få derhjemme. Men ifølge ekspert i oplevelsesøkonomi og direktør hos Seismonaut, Anna Porse Nielsen, er investeringer i biografer ganske fornuftigt. Branchen går nemlig en lys fremtid i møde, mener hun. - Det giver god mening at satse på at skabe stærke biografoplevelser. Som jeg ser det, er der lige nu en unik mulighed for, at biograferne kan positionere sig på linje med eksempelvis livekoncerter. Så jeg mener, at det er ganske visionært og fremtidsorienteret at bygge nye biografer, siger hun.

Biograf-boom i Sydjylland I Esbjerg åbner en ny biograf med otte sale i indkøbscentret Broen i løbet af 2018.Kosmorama åbner i maj i Haderslev en helt ny biograf med fire sale.



For to uger siden åbnede Kinorama i Sønderborg en ny luksusbiograf med fem sale.



I Kolding var en ny biograf i byens centrum en del af valgkampen. Der er dog endnu ingen reelle planer.

Biografen dør aldrig I Sønderborg åbnede biografen Kinorama for to uger siden i storcentret Borgen. Det skete under stor mediebevågenhed og med besøg af mange prominente gæster fra branchen. Opmærksomheden skyldes, at man i Sønderborg har lavet en biograf i absolut luksusklasse. Og det er der en ganske særlig grund til. - Vi siger gerne, at når folk besøger os, skal de et par timer på ferie. Derfor kræver det, at man leverer en lækker vare. Det skal være noget helt særligt, og det får man hos os. Man får mere end bare en film. Man får, ja, en oplevelse, siger ejer af Kinorama, Per Matthiesen. I Sønderborg har man fra start oplevet stor opbakning. Og man har solgt mange billetter. - Indtil videre er jeg sikker på, at det er den rigtige investering. Gennem de seneste 30 år har folk konstant forsøgt at erklære biografen død. Det kommer ikke til at ske, siger Per Matthiesen.