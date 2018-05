Eks-betjent om Nørrebro 1993: Vi fik ordre til at skyde

For første gang nogensinde står den tidligere urobetjent Flemming Sloth Andersen frem og fortæller sin beretning om, hvad der skete under de voldsomme gadekampe på Nørrebro i 1993, hvor dansk politi skød mod demonstranter.

Det sker i tv-dokumentaren "Skydeordren, der blev væk", som DR2 sender torsdag aften.

Flemming Sloth Andersens beretning vælter de forklaringer, der hidtil er kommet fra den øverste ledelse af Københavns Politi, skriver Dagbladet Information.

En lovligt anmeldt demonstration i kølvandet på afstemningen om Edinburgh-aftalen udviklede sig på få timer til voldsomme gadekampe mellem politi og EU-modstandere.

Demonstranter kastede byger af brosten mod politiet, som svarede igen med 113 skarpe skud.

Mindst 92 betjente kom til skade under urolighederne, mens 11 demonstranter blev ramt af projektiler.

Midt i urolighederne stod Flemming Sloth Andersen med trukket pistol.

I årene efter blev der gennemført flere statslige undersøgelser af de voldsomme begivenheder, men det blev aldrig klarlagt, hvorfra skydeordren kom.

Den daværende politiledelse forklarede gentagne gange, at den ikke at havde udstedt en skydeordre.

Det nye i Flemming Sloth Andersens historie er, at han sammen med den daværende delingsfører for urobetjentene i området tog ind til et møde på Politigården, hvor den øverste ledelse af Københavns Politi var samlet.

Her forklarede delingsføreren ledelsen, at han havde givet ordre til at skyde.

Torben Koch, der i 23 år har været advokat for politiet, siger i dokumentaren, at de nye oplysninger er "noget af det mest rystende, jeg nogensinde har hørt", skriver Dagbladet Information.

Gadekampene bliver i bogen "Nørrebro 18. maj 1993" betegnet som "de værste gadekampe siden Anden Verdenskrig".

For 25 år siden var Poul Nyrup Rasmussen forholdsvis nytiltrådt statsminister. Han medvirker i udsendelsen og kalder Flemming Sloth Andersens beretning for "en slags missing link i hele historien".