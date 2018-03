Efter seriehærværk mod biler: Politiet holdt øje med p-pladser

Den seneste tid har adskillige biler i Sønderjylland fået knust deres ruder. Senest gik det natten til tirsdag ud over 10 biler ved Jobcentret i Aabenraa og 12 biler ved hjemmeplejefirmaet Danske Diakon i Sønderborg.

Fælles for hærværksepisoderne er, at der er blevet brugt en softgun ladt med stålkugler til at smadre bilruderne. Politiet kæder derfor episoderne sammen.

Natten til onsdag blev der af samme grund holdt ekstra øje med parkeringspladserne i flere sønderjyske byer.

- Vi har forsøgt at dæmme op for det i løbet af natten ved at øge patruljeringen omkring parkeringsarealerne i byerne, fortæller vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Nikolaj Hølmkjær til JydskeVestkysten klokken 6.

Der er dog ikke registreret nogle nye tilfælde af hærværk.

- Vi har heller ikke haft nogle nye anmeldelser. Men de vil i så fald også først komme, når folk kommer ud til deres biler, siger Nikolaj Hølmkjær.

Politiet vil fortsat gerne i kontakt med eventuelle vidner til de tidligere hærværksepisoder. Har man oplysninger, kan man ringe på 114.