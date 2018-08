Drabstiltalt mor: Lille dreng var allerede død ved fødslen

Fredag behandler Retten i Glostrup en sag, hvor en ung kvinde anklages for at have slået sit eget barn ihjel.

En lille dreng var allerede død, da en 22-årig kvinde fødte ham i efteråret sidste år og efterfølgende svøbte ham i en trøje og gravede ham ned i Glostrup.

Det fortæller den unge mor selv, da hun fredag afgiver forklaring i Retten i Glostrup, hvor hun er tiltalt for at have slået sit barn ihjel kort efter fødslen.

Hun nægter, at hun slog barnet ihjel og fortæller, at hun holdt graviditeten hemmelig, da hun følte sig skamfuld, og derfor gik hun ikke til lægen.

- Jeg var bange, siger den rumænske kvinde, der taler gennem en tolk.

- Siden jeg var barn, har jeg været angst og skamfuld.

Kvinden er forlovet, og det var hendes forlovede, som var far til barnet, fortæller hun. Men hun holdt det hemmeligt for ham, og det var svært at se på hende, at hun var gravid, da hun er noget buttet, har hun selv forklaret.

Den unge mor troede, at barnet var dødt i maven, da hun ikke kunne mærke liv efter seks måneders graviditet. Hun gjorde derfor ikke noget for at få liv i barnet, da hun fødte det, fortæller hun.

Anklager Britt Janni Hansen fortæller dog i retten, at det var et fuldbårent barn på 53 centimeter, som kvinden fødte.

Den unge mor har tidligere født et barn i Rumænien, og dengang var hendes oplevelse med lægen så dårlig, at hun har været bange for at gå til lægen.

- Han talte ikke pænt til mig, og han sagde, at hvis jeg blev ved med at skrige, ville jeg få tæsk, siger hun.

Kvinden er i sagen tiltalt efter en særlig paragraf, som bruges, når mødre anklages for at dræbe deres egne børn ved fødslen.

Efter denne paragraf er den maksimale fængselsstraf fire år, mens et drab efter den almindelige drabsparagraf kan straffes med fængsel på livstid.

I anklageskriftet tiltales hun for "af nød, af frygt for vanære eller påvirkning af en ved fødslen fremkaldt svækkelse, forvirring eller rådvildhed, på ukendt vis, at have dræbt sit barn under eller straks efter fødslen".

Desuden er hun anklaget for usømmelig omgang med lig ved at have gravet den lille nyfødte dreng ned, hvilket hun erkender.

Det var nogle håndværkere, som i midten af oktober fandt liget af det lille barn ved Brinken i Glostrup. I juni blev kvinden anholdt i Rumænien og udleveret til Danmark.

Hvis retten ikke finder det bevist, at der var tale om drab, kræver anklagemyndigheden hende dømt for på uforsvarlig måde at have udsat sit barn for alvorlig fare.