Peter Madsen får alligevel ikke sin dom fredag, efter at en domsmand faldt om. Personen er uden for livsfare.

En domsmand i Østre Landsret har fredag formiddag fået et ildebefindende under det sidste retsmøde i ankesagen mod Peter Madsen.

Midt under anklager Kristian Kirks afsluttende bemærkninger mistede personen pludselig bevidstheden, og retsmødet blev afbrudt.

Flere vagter og andre tilstedeværende stormede op til dommerpodiet, og der blev iværksat førstehjælp.

Kort får klokken 10.30 oplyser Østre Landsret, at domsmanden er bragt til hospitalet, og at han er uden for livsfare.

Ikke desto mindre har man besluttet, at retsmødet ikke genoptages fredag.

Endnu er det ikke afgjort, hvornår retssagen så skal afgøres.