Dommere stempler værktøj mod social dumping som ulovligt

Reglerne om et register, som skal hindre såkaldt social dumping, er så vidtgående, at de er ulovlige. Det har Vestre Landsret slået fast i en dom.

Begrebet social dumping bruges til at beskrive situationen, hvor udenlandske arbejdere underbyder vilkårene på det danske arbejdsmarked.

Domstolens afgørelse drejer sig om det danske RUT-register. Der er fuld offentlig adgang til oplysningerne. Her skal udenlandske arbejdsgivere fortælle om deres projekter. Blandt andet om antallet af ansatte og om arbejdssted.

Det sidste krav - altså om arbejdssted - er ifølge landsretten over grænsen, fordi det hindrer den fri konkurrence i EU.

At give fri adgang til den slags information er ud over, hvad der er nødvendigt for at opfylde formålet med registret, nemlig at sætte arbejdsmarkedets parter i stand at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår for de ansatte. Kravet er i strid med EU-reglerne og dermed ulovligt, fremgår det af dommen.

Et polsk selskab, BIC Electric Sp. z.o.o., havde i tre tilfælde ikke i rette tid indberettet oplysninger til RUT-registret.

Oprindeligt blev selskabet af byretten i Horsens idømt en bøde på 20.000 kroner, men er altså for nylig blevet frifundet af landsretten.

Vicestatsadvokat Eva Rønne oplyser, at anklagemyndigheden har sendt en ansøgning til Procesbevillingsnævnet i håb om at få den principielle sag for Højesteret.

I en interesseorganisation for danske håndværksmestre er der overraskelse over landsrettens afgørelse.

- Vi mener, at det giver god mening, at der er offentlighed om registret, siger direktør Morten Frihagen i Dansk Håndværk.

- Det er ikke kun myndigheder og organisationer, som har brug for oplysningerne. Det har også kunder, der antager en udenlandsk entreprenør til et arbejde. De har også et ansvar for at sikre sig, at entreprenøren har registreret sig, siger han.

RUT-registret bruges flittigt. Således downloader fagbevægelsen oplysningerne hver nat.

BIC Electric har cirka 100 håndværkere i gang på 20 forskellige arbejdspladser i Danmark. I en udtalelse på hjemmesiden for advokatfirmaet Skau Reipurth & Partnere siger koncerndirektør Jens-Christian Møller, at der er brug for registret, så man undgår social dumping. Men problemet er, at konkurrenter kan kigge BIC Electric i kortene.

- Vi ønsker dog ikke at videregive kundefortrolige oplysninger til alle og enhver i et offentligt system, hvor blandt andre vores danske konkurrenter har adgang til dybt fortrolige oplysninger, siger Jens-Christian Møller.

Advokat Frederik Brocks og hans kolleger har ført sagen i retten.

- Man er gået for vidt, og det skal holdes op mod EU-retten, hvor der er et forbud mod at lave den slags restriktioner, hvis deres form er uproportionale, siger han.

To ministerier har argumenteret for fordele ved den offentlige adgang.

Private kan give besked til Arbejdstilsynet, hvis der ikke er sket anmeldelse, har Beskæftigelsesministeriet sagt.

Desuden har Justitsministeriet udtalt, at det ikke kan udelukkes, at borgere ved at kigge i RUT-registret kan gøre myndigheder eller arbejdsmarkedets parter opmærksom på overtrædelse af de danske regler.

Den sidstnævnte pointe er ifølge landsretten ikke overbevisende.

Også uden offentlig adgang til registret kan borgere give tip til myndigheder og arbejdsmarkedets parter, mener dommerne. De lægger størst vægt på BIC Electrics argument om, at udenlandske firmaer tvinges til at blotte sig unødigt over for deres konkurrenter.