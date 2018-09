Dommer lukker dørene i terrorsag med droner

To mænd bliver torsdag formiddag fremstillet i et grundlovsforhør i København i en sag, der omhandler medvirken til forsøg på terrorisme i udlandet.

Ifølge BT og DR er de blevet sigtet for at have indkøbt et stort antal droner og hobbyfly, som de har forsøgt at fragte til Islamisk Stat i Syrien.

DR skriver, at det er politiets opfattelse, at det stod på i perioden fra 2012 til 2017.

Dronerne skulle ifølge sigtelsen bruges til krigshandlinger i Syrien og Irak med det formål at dræbe og udøve vold.

Grundlovsforhøret bliver holdt for lukkede døre, hvilket betyder, at tilhørere og journalister bliver smidt ud af retssalen, efter at anklageren har læst sigtelsen op.

Den ene sigtede har halvlangt sort skæg og kort, tyndt hår. Han er iført en ternet skjorte og en lang koksgrå jakke, skriver BT.

Avisen skriver, at den anden sigtede er iført sorte joggingbukser og en sort jakke. Han har sort, maskinklippet hår.

I alt er fire personer involverede i sagen. Den tredje er torsdag blevet fængslet in absentia, fordi han ikke er til stede, men han efterlyses internationalt. Den fjerde person har siddet fængslet i sagen i et stykke tid.

Han blev anholdt i september sidste år. Også han er mistænkt for at ville sende droner til Islamisk Stat i Syrien, men også Irak.

Ifølge DR og BT mistænkes han for at være hovedmanden i terrornetværket. Han er beskyttet af et navneforbud.

Ved Københavns Byret er politiet mødt massivt op. Hele vejen rundt om Nytorv og Slutterigade står kampklædt politi og bevogter, hvilket er normal procedure i sager, der omhandler terror.