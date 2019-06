Dobbeltdrab: Flugtbil og video er vigtige spor for politiet

To svenske mænd blev skudt og dræbt i Herlev tirsdag eftermiddag. Endnu er ingen anholdt i sagen.

Politiet er langtfra på bar bund i sagen om et dobbeltdrab i Herlev, hvor to svenske mænd tirsdag eftermiddag blev dræbt i en byge af skud.

Ifølge Ritzaus oplysninger fokuserer efterforskningen særligt på fund i gerningsmændenes flugtbil og analyse af blandt andet en video, som viser likvideringen af de to mænd.

Særligt den sølvgrå flugtbil af mærket Audi S4 kan vise sig at få stor betydning. Den blev fundet i Nærum, hvor gerningsmændene uden held havde forsøgt at brænde den af. Derfor kan for eksempel dna fra gerningsmændene være intakt.

Forbrydelsen skete i Sennepshaven i Herlev. De to mænd på 21 og 23 år blev skudt mindst ti gange med flere våben - formentlig både med pistol og automatriffel.

Den voldsomme likvidering blev set af flere vidner, og episoden blev filmet. Den video er politiets efterforskere i gang med at analysere.

Københavns Vestegns Politi ønsker dog ikke at kommentere efterforskningen over for Ritzau.

Den svenske avis Expressen har tidligere oplyst, at den 23-årige dræbte skulle være et ledende medlem af banden "Shottaz" fra Rinkeby ved Stockholm.

Den anden skulle ifølge avisen stamme fra Tensta, som ligeledes ligger ved den svenske hovedstad.

Det er uvist, hvad de to mænd lavede i Herlev.

Danske betjente forsøger at opklare sagen i samarbejde med svenske kolleger.