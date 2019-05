Distortions første dag forløb uden de store problemer

Den første aften og nat med gadefestivalen Distortion i København forløb uden de store problemer.

Det fortæller vagtchef ved Københavns Politi Kristian Rohdin tidligt torsdag morgen.

- Det har selvfølgelig været en travl aften og nat, hvor der har været meget på programmet, men alt i alt er det foregået under ordentlige forhold, siger han.

Distortion begyndte onsdag og kører hver dag frem til søndag. Hver dag foregår gadefesten i en ny bydel. Onsdag var det Nørrebro, der dannede ramme om festlighederne.

Det er 21. gang, at arrangementet løber af stablen, og arrangørerne forventer op mod 100.000 deltagere hver dag i løbet af de fire dage, festivalen kører.

Set ud fra den betragtning, at der er så mange mennesker på gaden, så har der ikke været de store problemer, siger vagtchefen.

- Det har lidt kækt sagt været at sammenligne med en travl fredag eller lørdag aften.

- Vejret har jo været godt, så folk har hængt i ud på de små timer, siger Kristian Rohdin.

De store menneskemængder fik dog onsdag aften arrangørerne til at lukke en planlagt fest på Rådhuspladsen før tid. Her skulle hovednavnet Vini Vici have spillet.

Scenen blev lukket på grund af sikkerhedshensyn, da der opstod et stort pres på indhegningen. Det bekræftede festivalarrangørerne over for Ekstra Bladet sent onsdag aften.