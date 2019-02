Direktøren i et ejendomsselskab misbrugte fuldmagter til at lænse klienters konti.

En direktør i et ejendomsselskab, der administrerer andels- og ejerforeninger, er blevet idømt tre år og seks måneders fængsel for bedrageri.

Dommen er faldet tirsdag i Københavns Byret.

Den 44-årige mand er desuden blevet frakendt retten til at indgå i en bestyrelse eller et selskab og til at udøve selvstændig virksomhed i fem år.

Manden var tiltalt for fra 2015 til 2017 at franarre boligforeninger i Københavnsområdet flere millioner kroner, som han har overført til konti i andre virksomheder.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvor mange af anklageskriftets 110 forhold den tiltalte er dømt for.

Andels- og ejerforeninger benytter ofte en administrator til at klare deres pengesager.

Derved får ejendomsadministratoren fuldmagt til at overføre penge fra foreningernes konti, så regninger til el, varme eller istandsættelser kan betales.

Det er den adgang Københavns Byret vurderer, er blevet misbrugt.

Anklagemyndigheden og den tiltalte har nu 14 dage til at overveje, om dommen skal ankes.

Københavns Byret oplyser, at manden er beskyttet af et navneforbud, som gælder, frem til en eventuel ankesag.