Danskere på ulykkesbus i Tyskland behandles for chok

To danskere har modtaget behandling for chok, efter at en passagerbus tidligt fredag morgen forulykkede på motorvejen syd for Rostock i det nordøstlige Tyskland.

Det oplyser Udenrigsministeriets Borgerservice fredag aften. Samtidig står det klart, at i alt tre af passagererne var danskere. Tidligere var meldingen, at der tale om fire.

- Ifølge de seneste oplysninger fra de tyske myndigheder var tre danskere ombord på den forulykkede bus, skriver Udenrigsministeriets Borgerservice i en mail til Ritzau.

- Tyske myndigheder oplyser desuden, at en enkelt dansk statsborger er indlagt og behandles for chok efter ulykken, og at en anden dansk statsborger tidligere på dagen har fået behandling for lettere chok.

Samtidig nedjusterer tysk politi ifølge TV2 tallet af kvæstede fra 16 til 14.

Den forulykkede bus stammer fra selskabet Flixbus og kørte på ruten Stockholm-København-Berlin, da uheldet indtraf.

Ifølge politimyndigheden i Güstrow er seks personer kommet svært til skade, mens der for de resterendes vedkommende er tale om lettere tilskadekomst. De er efter ulykken blevet indlagt på hospitaler i området.

I alt var der 63 personer fra 22 lande på bussen - blandt dem to chauffører. Politiet oplyser, at uheldet skete, da bussens tjekkiske chauffør af endnu ukendte grunde trak for langt ud til højre og kørte i grøften.

En udåndingsprøve, som er blevet foretaget på chaufføren viser, at han ikke var fuld. Promillen var 0,00, oplyser politiet.

De 47 personer, som ikke var kommet nævneværdigt til skade, blev efter episoden fragtet med bus til lægeundersøgelse i Güstrow.