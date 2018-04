Dansker mistænkt for at overtræde fake news-lov i Malaysia

En dansk statsborger forventes som den første overhovedet at blive sigtet for at overtræde ny lov i Malaysia.

En 46-årig dansk statsborger af yemenitisk afstamning forventes at blive sigtet for at overtræde en ny lov i Malaysia om falske nyheder - fake news.

Det skriver avisen South China Morning Post.

Manden vil dermed blive den første overhovedet, der bliver sigtet under den nye lov, der blev vedtaget i begyndelsen af april.

Loven forbyder produktionen af falske eller vildledende nyheder. Hvis det alligevel sker, kan man blive straffet med op til seks års fængsel.

Den 46-årige dansker ventes at blive sigtet for at sprede falsk information i forbindelse med drabet på en palæstinensisk underviser den 21. april i Malaysias hovedstad, Kuala Lumpur.

Manden er ifølge South China Morning Post arbejdsløs og kom til Malaysia fra Danmark for tre uger siden på et turistvisum.

Han skal have lagt en video op på nettet, hvor han påstår at have været sammen med underviseren, da han blev dræbt.

I videoen siger han, at han foretog "adskillige opkald" til politiet, som alligevel først ankom 50 minutter efter hændelsen.

Politiet afviser beskyldningerne og siger, at man kom efter blot 10 minutter.

Den 46-årige dansker kan ende med helt op til seks års fængsel, hvis han bliver dømt. Han kan også risikere en bødestraf på mere end 75.000 kroner.

Ifølge avisen The Sun Daily bliver manden fremstillet i en ret i Kuala Lumpur mandag morgen klokken ni lokal tid.

Loven mod falske nyheder har fået kritik af blandt andre flere medier for at være for vag i sine formuleringer. Kritikere mener, at den er indført for at begrænse ytringsfriheden i landet.