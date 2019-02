Dansker er symbol på religiøs forfølgelse i Rusland

I 600 dage har Dennis Christensen siddet fængslet i Rusland anklaget for at være religiøs ekstremist.

Når han onsdag formiddag ventes at få sin dom, så kan udfaldet få vidtrækkende konsekvenser.

Ikke bare for Jehovas Vidner som ham, men også for baptister og andre religiøse mindretal i Rusland.

Det vurderer Annika Hvithamar, der er lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet, og som har fulgt sagen.

- I øjeblikket er der mange medlemmer af religiøse mindretal, som tilbageholdes og udsættes for repressalier. Derfor er mange opmærksomme på netop denne dom, siger hun.

46-årige Dennis Christensen stammer fra København og har været Jehovas Vidne hele sit liv.

Han kom til Rusland i 1995 for at medvirke til at opbygge en rigssal i Sankt Petersborg. Han forelskede og giftede sig med en russisk kvinde, Irina. Siden 2006 har parret boet i byen Orjol, der ligger 400 kilometer syd for Moskva.

Det var her, han under en bibellæsning blev anholdt. En videooptagelse viser, hvordan maskerede og bevæbnede politiagenter hoppede over hegnet til det hus, hvor den lokale afdeling af Jehovas Vidner holdt til.

Sagen er en af de mest spektakulære straffesager mod et medlem af et trossamfund i nyere russisk historie.

Derfor følges den tæt af Amnesty International, hvor generalsekretær i den danske afdeling Trine Christensen siger, at der intet belæg er for hverken anklagerne eller den lange varetægtsfængsling.

- Vi betragter Dennis Christensen som en samvittighedsfange, der skal løslades, siger hun.

- Det handler alene om forfølgelse. Det er der mange eksempler på gennem tiden, og nu ser vi det også mod medlemmer af Jehovas Vidner.

Anklagemyndigheden kræver den 46-årige dansker fængslet i 6,5 år, og på baggrund af den lange varetægtsfængsling er det Amnestys vurdering, at dommen også vil blive hård.

- Til trods for at han ikke udgør nogen risiko og heller ikke gjorde det op til anholdelsen, så har han været varetægtsfængslet ekstremt længe.

- Det gør, at vi ikke er særlig optimistiske. Men vi håber, at det pres, der er lagt på Rusland, vil gøre en forskel, siger Trine Christensen.