En dansk kvinde fra det danske rederi Rederiet Høj er omkommet i en ulykke på et skib i Holland.

Det skriver Ekstra Bladet, og ejer af rederiet Søren Høj bekræfter over for Ritzau.

- Vi er dybt berørt, siger han til Ritzau.

Han fortæller, at rederiet endnu ikke kender de nærmere omstændigheder om ulykken.

Den omkomne kvinde var styrmand.

De pårørende er underrettet.

Lars Gerhard Nielsen, kontorchef for sikkerhed, syn og udvikling i Søfartsstyrelsen, fortæller, at Søfartsstyrelsen nu skal tjekke skibet i Holland.

- Vi har sendt to inspektører til Holland for at syne skibet, siger han.

Indtil Søfartsstyrelsen siger god for, at skibet må sejle videre, skal det blive i den havn i Holland, hvor det ligger. Det er normal praksis, at styrelsen skal gøre det, når der er tale om et dansk skib.

Lars Gerhard Nielsen kan heller ikke oplyse, hvad de nærmere omstændigheder ved ulykken er.