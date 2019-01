Dansk militær har afprøvet al-Qaedas bombeopskrift med tændstikker

Al-Qaedas opskrift på en hjemmelavet bombe, hvori mange tændstikker indgår, er for nylig blevet afprøvet af hærens ammunitions- og sprængningseksperter.

Det er sket til brug for en straffesag om et planlagt terrorangreb i København, oplyser specialanklager Sonja Hedegaard tirsdag i Københavns Byret.

Hærens eksperter i enheden EOD har fulgt anvisningerne i al-Qaedas magasin "Inspire" på en såkaldt hidden bomb, altså en skjult bombe. Sprængningen blev udført 15. januar, men en erklæring om bombens virkning er endnu ikke klar og vil først senere indgå i sagen.

Magasinet blev fundet på en ung syrisk mands mobiltelefon i Sydtyskland. I opskriften indgår svovl fra mange tændstikker. Og den unge mand, Dieab Khadigah, blev netop afsløret med 17.640 tændstikker, fyrværkeri og andre ting i sin rygsæk, da han forsøgte at komme ind i Danmark i november 2016.

Dieab Khadigah er af en tysk domstol idømt fængsel i seks år og seks måneder for forsøget på en terrorhandling, som skulle foregå i København.

Her sidder en 31-årig landsmand, der har boet i Sverige, tirsdag anklaget for at haft planer om at dræbe flere tilfældige mennesker i København netop ved hjælp af hjemmelavede bomber og knive.

Den 31-årige skulle - hævder anklagemyndigheden - mødes med Khadigah på Hovedbanegården i København den 19. november 2016. Men den unge mand kom aldrig så langt. På grænsen i Rødbyhavn blev han afvist, fordi han ikke havde noget pas.

Den 31-årige nægter sig dog skyldig. I retssalen smiler han jævnligt. Han beholder sin overfrakke på. Han lytter opmærksomt, mens en tolk oversætter, hvad der bliver sagt.

- Han har forklaret, at der aldrig blev etableret en reel kontakt med Khadigah, fortæller specialanklageren, da hun tirsdag præsenterer sagen for nævninger og dommere.

I dagene op til rejsen mod København var der flere telefoniske kontakter mellem de to. De varede dog kun i få sekunder. Anklagemyndigheden mener dog, at mændene derefter brugte et medie, som ikke kan aflyttes.

Svenske myndigheders rolle i sagen nævner Sonja Hedegaard også. Svenskerne mistænkte den 31-årige for terror, men den svenske anklagemyndighed opgav med en begrundelse på halvanden linje at rejse en tiltale mod den 31-årige. Der var ikke tilstrækkeligt med beviser.

Opgivelsen skete 12. december 2017. På det tidspunkt sad den mistænkte i en celle i Vestre Fængsel, fordi han havde brugt et falsk pas i lufthavnen i Kastrup, da han forsøgte at flyve til Istanbul.

Dansk politi var tilsyneladende ikke tilfreds med den svenske afgørelse.

I hvert fald tog danske betjente fra PET og Københavns Politi otte dage senere til Tyskland for at afhøre Dieab Khadigah.

Han erkendte kontakten med den 31-årige. Derefter blev den 31-årige af dansk politi sigtet for planlægning af et terrorangreb. Og nu skal byretten tage stilling til tiltalen. Dommen ventes til marts.