Dansk krigsveteran har mistet livet i New Orleans

En dansk krigsveteran har mistet livet i den amerikanske by New Orleans, der ligger i sydstaten Louisiana.

Udenrigsministeriets Borgerservice bekræfter over for Ritzau, at en dansk statsborger er omkommet i USA. På grund af tavshedspligt i personsager kan man ikke oplyse yderligere.

Manden er angiveligt blevet skudt. På Facebook bekræfter familien dødsfaldet.

Den afdøde var i USA i forbindelse med en tur på motorcykel.

Han blev meldt savnet fredag i sidste uge, og mandag fik familien besked om, at han var fundet død.