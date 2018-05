Dansk IS-kæmper er fængslet i Tyrkiet

En af de første danskere, der rejste til Syrien for at kæmpe for IS, er anholdt i Tyrkiet, skriver medie.

En dansk statsborger, der er sigtet for terror, er anholdt i Tyrkiet. Manden har kæmpet for Islamisk Stat og har optrådt på en propagandavideo for gruppen. Det skriver Radio24syv.

Ifølge radiokanalen er der tale om en 26-årig mand, der sammen med tre andre rejste til Syrien for at kæmpe for Islamisk Stat.

- Jeg kan bekræfte, at han er anholdt i Tyrkiet, og at dansk politi er i dialog med de tyrkiske myndigheder, siger vicepolitiinspektør Jens Møller Jensen fra Københavns Politi til Radio24syv.

De tre andre, som den anholdte rejste til Syrien med, er døde. Gruppen havde udgangspunkt i "Kaldet til Islam", der var en af de første danske grupperinger, der sendte følgere til Syrien for at kæmpe for Islamisk Stat.

I 2014 blev den anholdte og de tre nu afdøde sigtet for overtrædelse af terrorlovgivningen i København for:

- Ved på en propagandavideo, optaget i Syrien, at skyde til måls efter billeder af blandt andre Naser Khader og Anders Fogh Rasmussen.

- Alle fire blev ved et grundlovsforhør i Københavns Byret i 2014 fængslet in absentia - uden at være til stede - og de har siden været efterlyst internationalt, skriver Radio24syv.

Den anholdte blev sidst i 2017 observeret i Tyrkiet sammen med sin kone - som han blev gift med i Syrien - og sine to børn. Alle fire blev tilbageholdt af politiet.

Han vil nu øjeblikkeligt udleveres til Danmark. Hans søster fortæller, at han er hårdt såret efter et bombeangreb og sidder i kørestol.

- Han vil gerne hjem, og vi vil gerne have ham hjem, selv om det betyder, at han bliver dømt. Han har ret til at blive retsforfulgt i Danmark ligesom alle andre statsborgere, der begår fejl.

- Og han har så alvorligt brug for lægehjælp. Det er ikke menneskeligt at lade ham sidde og rådne op under de forhold, han sidder under nu, siger søsteren til Radio24syv.

Politiet oplyser, at man har begæret den anholdte udleveret. Flere politikere siger til Radio24syv, at det ikke haster med at få den danske statsborger hjem.

- Ham skylder vi intet. Og derfor synes vi ikke, at vi skal gøre noget aktivt for at få ham og andre som ham hjem. Han har fravalgt de værdier, vi står på i Danmark, siger Morten Bødskov (S) til radiokanalen.