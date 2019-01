Danmark sender sag om 321 sorte millioner til Rusland

Nordea blev misbrugt af russisk forretningsmand til at overføre penge fra kriminalitet, mener Bagmandspolitiet

Rusland er blevet bedt om at overtage en dansk straffesag om hæleri med 321 millioner kroner, som blev kanaliseret gennem konti i Nordea i København.

Den danske anklagemyndighed har netop sendt anmodningen sammen med oversættelse af alle sagens papirer til Rusland, oplyser Bagmandspolitiet.

- Det er ikke lykkedes for os at gennemføre sagen herhjemme, siger senioranklager Alexander Dzougov.

Den tiltalte russiske forretningsmand, der angiveligt bor i Sankt Petersborg, udeblev fra et retsmøde, som han var indkaldt til. Og derefter viste det sig umuligt at få præsenteret ham for indkaldelse til nye retsmøder i København, oplyser anklageren.

Manden, der er 49 år, er anklaget for at have ført i alt 321 millioner kroner i euro og amerikanske dollar gennem Nordeas filial for internationale kunder i København.

Pengene blev i løbet af 2010, 2011, 2012 og 2013 indsat på et selskabs konti i Nordea. Selskabet Barton Trading Ltd. har hjemsted i Belize. Derefter blev beløbene overført til flere konti i udlandet, fremgår det af anklageskriftet.

Myndighederne hævder, at forretningsmanden vidste, at der var tale om udbytte fra kriminalitet. Dermed gjorde han sig skyldig i groft hæleri, har påstanden lydt.

Anklagen blev rejst i december 2014, men det har altså i den grad knebet med at få sagen i gang i Københavns Byret.

Sidste sommer besluttede Bagmandspolitiet at trække sagen tilbage fra byretten.

Senioranklager Alexander Dzougov oplyser, at den danske anmodning til Rusland har baggrund i en konvention om overførsel af retsforfølgelse i straffesager. Et russisk ja kræver, at transaktionerne også er strafbare efter russisk lov.

Ifølge Jakob Dedenroth Bernhoft, der er ekspert i hvidvask, rejser sagen spørgsmål ved, om Nordea har overholdt sine forpligtelser i forhold til reglerne, som skal hindre hvidvask. Det sagde han i efteråret til mediet Finans.dk.

Den russiske forretningsmand har haft advokat Ole Schmidt som forsvarer.

- Jeg bad på et tidspunkt om at få efterforsket, hvad Nordea vidste og ikke vidste om pengeoverførslerne, men hørte så ikke mere, siger han.

I Nordea har risikochef Julie Galbo tidligere overfor Finans.dk afvist at kommentere den konkrete sag. Hun har dog påpeget, at banken har indberettet et stort antal mistænkelige transaktioner.

I Bagmandspolitiet oplyser man onsdag til Ritzau, at banken ikke er sigtet i forbindelse med overførslerne af de i alt 321 millioner kroner.