En cyklist i et cykelfelt ramte ind i traktor og mistede livet. De øvrige cyklister modtager krisehjælp.

Efter et sving på Havreholmvej ved Hornbæk mødte et felt af cykelryttere lørdag formiddag en modkørende traktor. Det blev fatalt for en 55-årig mand i feltet.

Hen ramte traktoren frontalt, og det kostede ham livet, oplyser vagtchef David Borchersen fra Nordsjællands Politi.

- Cykelrytterne kørte med rimelig hastighed - omkring 40 kilometer i timen - og traktoren kørte med meget lav hastighed, fortæller vagtchefen.

Ulykken skete klokken 10.53. De pårørende til den dræbte mand er blevet underrettet. Manden kom fra lokalområdet.

De øvrige cyklister blev sendt til Hillerød Hospitals psykiatriske skadestue for at modtage krisehjælp.