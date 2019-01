Cyklende seriekrænker kræves fængslet i Esbjerg

En stribe kvinder har gennem de sidste par måneder været udsat for krænkende møder med en mand i Esbjerg.

Mønsteret og beskrivelsen af gerningsmanden har været den samme fra gang til gang: En mand cykler op bag kvinderne og befamler dem. I enkelte tilfælde er manden fulgt efter kvinderne og har kontaktet dem.

Angiveligt er den cyklende seriekrænker, der i lokalområdet er blevet døbt "numsegramseren", nu blevet bremset. Syd- og Sønderjyllands Politi mener nemlig, at det er lykkedes at pågribe den mistænkte.

Ifølge politiet er der tale om en 28-årig syrisk asylansøger. Han bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg torsdag klokken 13.30.

Anholdelsen af manden skete, efter at politiet onsdag modtog endnu en anmeldelse i sagen.

På Nørregade havde den nu anholdte klokken 22.41 cyklet op bag en 18-årig kvinde, der gik på fortovet. Manden greb fat i kvinden.

Kort efter anholdt en patrulje en mand, der svarede til det signalement, som den 18-årige havde givet. Kvinden har efterfølgende genkendt manden.

Tidligere på ugen blev en anden mand pågrebet - også for at have blufærdighedskrænket en kvinde, men den nu anholdte anses af politiet for at være den, der har stået bag de mange andre krænkelser.