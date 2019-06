Byret skal oprulle kæmpe bandesag om fusk med kviklån

Efterforskere hos Københavns Politi har længe arbejdet på en stor sag, som involverer personer med tilknytning til bandemiljøet og påstået organiseret fusk og svindel med kviklån.

Sagen handler om omfattende snyd med NemID og andre personlige data. Oplysningerne er blevet brugt til at oprette en lang række kviklån.

Herefter er pengene gået til, hvad politiet kalder "muldyr". Deres funktion har ifølge anklagemyndigheden været at vildlede politiet.

Når et kviklån blev oprettet, blev pengene ifølge anklageskriftet overført til et "muldyr", som så overførte det videre til andre, inden det til sidst endte i lommerne på en af de i alt tre hovedmænd eller deres familier og venner.

Anklagemyndigheden hævder, at der er tale om 500 forskellige forhold i sagskomplekset. 39 personers NemID er blevet misbrugt, og omkring 100 personer har spillet en rolle i komplekset.

Samlet er der blevet bedraget for cirka 8,5 millioner kroner.

- Det er en omfattende sag, siger advokaturchef Henrik Helmer Steen i Københavns Politi.

En af hovedmændene er gået under jorden, og politiet ved ikke, hvor han befinder sig. De andre to har ikke ønsket at udtale sig til politiet.

De tre hovedmænd er samlet tiltalt for 124 forskellige forhold om bedrageri. De første forhold stammer fra 2014.

Det er politiets opfattelse, at mændene enten er eller har været tilknyttet banden Brothas, der hovedsageligt opererer fra København.

De personer, der har fået misbrugt deres NemID, er også blevet tiltalt.

Det sker, enten fordi de har fået penge for at stille deres NemID til rådighed, eller fordi de burde have taget kontakt til politiet i stedet for at lade sig kue, hævder anklagemyndigheden.

Hovedsagen skulle have været for retten før sommerferien, men er blevet udsat, efter at den mødende anklager måtte melde sig syg.

Derfor er forventningen, at Københavns Byret tager hul på sagen på den anden side af sommeren.