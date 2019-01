Byret giver universitet medhold: Penkowa mister doktorgrad

Landsret kendte Milena Penkowa skyldig i dokumentfalsk. Hun blev frifundet for straf, men fratages doktorgrad.

Københavns Byret har fredag blåstemplet, at Akademisk Råd i 2017 fratog Milena Penkowa hendes doktorgrad.

Det var Akademisk Råd ved Sundhedsvidenskabeligt Fakultet på Københavns Universitet, der i 2017 fratog den 45-årige Penkowa hendes doktorgrad - og dermed retten til at kalde sig dr.med.

Året inden at titlen gled ud af Penkowas hænder, blev hun af Østre Landsret kendt skyldig i dokumentfalsk. Dog blev hun frifundet for straf, fordi landsretten i modsætning til byretten vurderede, at sagen var forældet.

Dokumentfalskneriet handlede om nogle rotteforsøg, som var beskrevet i en videnskabelig artikel i tidsskriftet Glia tilbage i år 2000. Forsøgene indgik i en doktordisputats, som Penkowa indgav i 2003.

Den mødte dog kritik, og i forlængelse af det fremviste hun fire falske dokumenter til universitetets daværende rektor. Siden trak hun sin disputats tilbage og indleverede en ny i 2006.

Det var på baggrund af disputatsen fra 2006, at Milena Penkowa fik ret til at smykke sig med titlen dr.med.

Akademisk Råd mener, at hvis universitetet tilbage i 2006 havde kendt til falskneriet, så havde Penkowa aldrig fået lov til at indlevere en ny disputats. Og derfor tog man graden fra hende.

Formanden i rådet og dekan ved Det Sunhedsvidenskabelige Fakultet, Ulla Wewer, glæder sig over, at byretten har givet universitetet medhold i sagen.

- Vi har siden sagens start sagt, at vi ville følge denne sag til dørs, og universitetet tager videnskabelig uredelighed meget alvorligt, siger Ulla Wewer i en pressemeddelelse.

- Vi har også arbejdet for at få skabt en kultur, hvor forskergrupper og ledere i god dialog kan drøfte god videnskabelig praksis.

På Facebook fremgår det, at den tidligere hjerneforsker vil anke sagen.

- Vi fortsætter i landsretten! I dag kom afgørelsen fra byretten, og den gik ikke, som vi havde håbet på, idet staten valgte at beskytte staten, det vil sige at lade modparten slippe, skriver Penkowa.