Brand i lagerbygning i Espergærde udvikler farlig røg

Nordsjællands Politi advarer borgere i nærområdet om, at man bør undgå at indånde den sundhedsskadelige røg.

En brand i en lagerbygning i Espergærde udvikler natten til lørdag røg, der kan være sundhedsskadelig.

Det meddeler Nordsjællands Politi i en beredskabsmeddelelse.

Der er derfor udsendt advarsel til borgere i nærområdet om, at man bør undgå at indånde røgen.

Advarslen gælder specifikt beboere på Mørdrupvej, Hornbækvej, Rolighedsparken samt områder ud mod Øresund.

Lagerbygningen, der ligger på Bybjergvej, brød i brand fredag aften, og meldingen fra politiet klokken 22.30 var, at der var flammer i taget, og at man havde afspærret området omkring bygningen.

Sidst på aftenen lød meldingen, at branden ikke var under kontrol, men at der ikke umiddelbart var fare for, at den ville sprede sig.

- Branden udvikler relativt kraftigt røg, men hvis borgerne holder sig uden for politiets afspærringer, kan de trygt færdes i byen, lød det sidst på aftenen fra vagtchef Christian Kobbernagel.

Politiet modtog anmeldelsen omkring 21.15.