Politiet beder torsdag om hjælp til at finde en 76-årig mand, der forlod et plejecenter på Bornholm onsdag eftermiddag.

I første omgang appellerede politiet til lokale om at se efter den savnede i udhuse og garager, men så viste det sig, at han efter alt at dømme havde taget færgen til Køge. En passager kontaktede politiet og oplyste, at hun havde siddet ved siden af ham på færgen.

Normalt vandrer Ove Hjorth omkring i Arnager og Nylars, og det er ikke usædvanligt med lange gåture fra hjemmet på Nylars Plejecenter. Men det er helt nyt og overraskende, at han besluttede at forlade øen, oplyser Bornholms Politi.

Færgen ankom til Køge ved 22.30-tiden onsdag aften, men hvad der skete herefter er foreløbig uklart.

- Han skal have sin diabetes-medicin to gange dagligt, siger vagtchefen hos politiet om den savnede.

Han er kraftig af bygning og mellem 170 og 175 centimeter høj. Han har kort, gråt hår. Han er formentlig iført blandt andet en mørk jakke og træsko.