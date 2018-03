Borgmesters mindefond klar til at støtte Tønder-initiativer

Mindefonden

"Borgmester Laurids Rudebecks Mindefond" er oprettet af enken og de to børn. Datteren Neel Rudebeck er udpeget som formand. Ud over Lene Rudebeck og sønnen Thor består bestyrelsen af direktør for Kalb Kommunikation, Marianne Kalb, Løgumkloster, og journalist Uwe Iwersen, Tønder.Fondens formål er ifølge vedtægterne "udvikling og fremme af innovative tiltag til gavn for byer, institutioner, borgere, sportslige aktiviteter og/eller naturprojekter i Tønder Kommune".



Det er planen, at fondens kapital skal uddeles over de kommende 10 år.