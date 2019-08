Bombemistænkt svensker vil ikke udleveres til Danmark

Anklagemyndigheden i Sverige oplyser til DR Nyheder, at en 22-årig mand nægter at blive udleveret til Danmark.

Den 22-årige mand, der er den ene af de to sigtede for eksplosionen ved Skattestyrelsen, nægter at lade sig udlevere fra Sverige til Danmark.

Det skriver DR Nyheder, der har talt med anklager Måns Björklund fra anklagemyndigheden i Sverige.

Manden blev pågrebet af svensk politi tirsdag aften, og de danske myndigheder har efterfølgende krævet manden udleveret til den anden side af Øresund.

Men fordi svenskeren ikke frivilligt vil udleveres, skal en svensk dommer nu kigge på sagen.

- Det kan i første omgang tage indtil i morgen (fredag, red.), hvor anklageren her så først skal begære ham varetægtsfængslet i Sverige. Dernæst skal der så findes et tidspunkt for, hvornår domstolen kan træffe beslutning om udlevering, siger Måns Björklund til DR Nyheder.

Hvis retten vælger at sige god for en udlevering, har den 22-årige så muligheden for at få spørgsmålet afprøvet ved en højere retsinstans i Sverige. Og så kan det tage endnu længere tid, oplyser anklageren.

En 23-årig mand, også svensker, er ligeledes sigtet i sagen. Han er dog på fri fod og derfor internationalt efterlyst.

Det var den 6. august om aftenen, at der lød et enormt brag fra Skattestyrelsen ved Nordhavn Station i København. En enkelt person kom lettere til skade.