Bølge af indbrud i autocampere på rastepladser

Efter flere natlige indbrud i autocampere på E45 mener politiet tidligt søndag morgen at have fået fat i én af de mulige gerningsmænd.

Anholdelsen af den mistænkte skete på rastepladsen Ejer Bavnehøj nær Skanderborg cirka klokken 02.30, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Samme sted skete der netop natten til søndag et forsøg på indbrud i en autocamper.

På flere forskellige rastepladser langs E45 har gerningsmænd i løbet af sommeren brudt ind i autocampere, mens campisterne har ligget og sovet.

Ofte er en dør blevet brudt op ved hjælp af noget værktøj, fortæller vagtchef Hans Hoffensetz.

- De har taget penge eller betalingskort, siger han om udbyttet.

En Saab med svenske nummerplader har været i søgelyset i efterforskningen, og den dukkede natten til søndag igen op på E45.

Alarmen kom fra politiets særlige system med genkendelse af nummerplader. ANPG, bekræfter Hans Hoffensetz.

I systemet er der en såkaldt hotliste over mistænkelige biler, og når et kamera knipser en af de søgte biler, har betjentene mulighed for at reagere hurtigt. Der er godt 48 stationære kameraer rundt om i landet, ligesom 70 patruljevogne er udstyret med kameraer, har Rigspolitiet oplyst.

En bosnisk mand på 42 år blev anholdt i Saab'en, og han vil søndag blive fremstillet for en dommer i Kolding med krav om varetægtsfængsling.

Politiet havde en mistanke om, at han ikke var alene i bilen, men en eftersøgning med hunde resulterede ikke i flere anholdelser, oplyser vagtchef Hans Hoffensetz.