Bilist påkørte parkeret bil under undvigemanøvre

Aabenraa: To personer måtte en tur til undersøgelse på skadestuen efter et mindre trafikuheld ud for Frøs på Madevej i Aabenraa lørdag formiddag. En uheldig bilist havde svært ved at ramme bremsepedalen, da en bil foran holdt tilbage for en tredje bil, der skulle dreje til venstre.

Føreren af bilen forsøgte sig med en undvigemanøvre højre om bilen, og påkørte derved en parkeret bil, hvorefter bilen ramte den bil, chaufføren oprindeligt forsøgte at undvige. Ved anmeldelsen af uheldet blev der meldt om fastklemte, hvorefter beredskabet mødte frem i mange køretøjer med hylende sirener. Men til al held var der ingen tilskadekomne:

- Den melding, jeg har fået, går på, at det endte i ingen personskade, oplyser vagtchef Ole Aamann, Syd- og Sønderjyllands Politi.

Efter uheldet stod tre biler tilbage med buler.