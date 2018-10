Bilist flygtede fra politiet: Fodgængere måtte springe for livet

Og da han her kom til fodgængerfeltet, var det nær gået helt galt. Således måtte to personer springe for livet. Efterfølgende valgte bilisten at standse bilen og flygte til fods. Han nåede dog ikke langt før Syd- og Sønderjyllands Politi fik ham standset og anholdt.

Omkring klokken 22.00 fattede Syd- og Sønderjyllands Politi mistanke til en bilist, der kom kørende alene ud ad Storegade i Esbjerg. Da bilen blev forsøgt standset valgte chaufføren, en 24-årig mand, dog at flygte fra politiet. Det endte med en jagt og undervejs valgte bilisten endda at køre op på cykelstien ude ved Stengårdsvej.

God grund til at flygte

Det viste sig herefter, at den 24-årige mand havde haft en god grund til at flygte fra politiet. Under ransagning af bilen fandt man nemlig 4 kilo hash. Manden var i forvejen kendt af politiet.

Syd- og Sønderjyllands Politi ønsker ikke umiddelbart at kæde hændelsen sammen med den eskalerende bandekriminalitet i byen, men man har tidligere fortalt, at hashsalget er en af hovedårsagerne til bandernes opgør.

Syd- og Sønderjyllands Politi leder, som en del af efterforskningen, efter de to fodgængere, der nær var blevet kørt ned mandag aften.

Den 24-årige mand er nu sigtet for narkobesiddelse og for at have bragt andres liv i fare.