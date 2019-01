Biler kan igen køre den ene vej over Storebælt

Storebæltsbroen er åbnet for biler på vej til Sjælland. I retning mod Fyn er der lukket på grund af togulykke.

Storebæltsbroen er kort efter klokken 10.30 igen blevet åbnet for biltrafik med kurs mod Sjælland.

I retning mod Fyn er der fortsat lukket for bilister på grund af togulykke.

Det oplyser Sund og Bælt.

Vindfølsomme køretøjer frarådes stadig at køre over broen. Det er også kun tilladt at køre 50 kilometer i timen.

Al trafik over Storebæltsbroen blev standset tidligere onsdag. I første omgang var det vinden, som satte en stopper for bilisterne.

Siden er det en alvorlig togulykke, der forhindrer broen i at blive åbnet for trafik i retning mod Fyn.

Ulykken har kostet seks mennesker livet.

Også togtrafikken over Storebælt står stille.

- Al togtrafik mellem Korsør og Nyborg er indstillet, skriver DSB i en pressemeddelelse.

Ulykken skete på lavbroen - den del af Storebæltsbroen, der ligger mod Fyn.

Dele af et godstog ramte et passagertog omkring klokken 7.30. Det fik passagertoget til at foretage en kraftig opbremsning.

Der er et stort antal af redningspersonale til stede, og politiet har oprettet et krisecenter i Nyborg.

- I forbindelse med toguheld på Storebæltsbroen kan broen være lukket for biltrafik i længere tid, og vi opfordrer derfor trafikanter til at holde sig opdateret på trafikinfo.dk før afrejse. Ukendt tidshorisont for genåbning, skriver Vejdirektoratet på Twitter.