Betjent risikerer over et års fængsel for at krænke piger

En politimand sad i sin kælder, mens han via det sociale medie FaceUP og på Skype skrev med piger ned til 11 år fra profilen "elskergstreng".

Under et andet navn, med billede af en anden mand og med en alder 27 år yngre end hans rigtige førte han fra 2012 til 2016 samtaler med pigerne.

En af dem var 12 år, da samtalerne begyndte, og de fortsatte over tre år. Til hende skrev betjenten blandt andet:

- Ville spørge, om jeg måtte røre dine dejlige bryster... din mave.. mis.. ben..

- Jeg kunne godt lige nu.. nusse og mærke dig nøgen i badet.

De mange seksuelle beskeder, politimanden har sendt, er så alvorlige, at det bør føre til et års og tre måneders fængsel, mener anklager Mads Kruse.

- Der er ikke tale om en enkelt smutter i den her sag. Der er tale om vedvarende samtaler, hvor sex er det helt gennemgående tema, og nogle samtaler varer over flere år. Det viser en vedholdenhed og et stærkt forsæt, siger han.

Politimanden har forsøgt at glemme, hvad han selv kalder "et meget sort kapitel" i sit liv, og derfor husker han intet af samtalerne, fortæller han.

Han indrømmer dog, at han sendte beskederne.

Formålet med samtalerne var, indrømmer manden selv i retten, at pigerne skulle smide tøjet for ham på webcam, og det lykkedes ham i flere tilfælde at få pigerne overtalt.

Forsvarer Jens Christensen argumenterer tirsdag i retten for en betinget dom.

- Der er en god grund til, at sagen kan afgøres med en betinget afgørelse, fordi der er et stor behov for, at min klient får den behandling.

Han lægger blandt andet vægt på, at betjenten ikke tidligere er straffet, har gode personlige forhold, og at sagen har varet over to år.

Ud over blufærdighedskrænkelse er politimanden tiltalt for stillingsmisbrug, besiddelse af børnepornografiske billeder samt ikke at have opbevaret sin tjenestepistol korrekt.