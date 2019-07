En 35-årig politiassistent ved Københavns Politi mistede natten til tirsdag livet i en trafikulykke på Langebro i København.

Manden var i tjeneste, da han omkom.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse tirsdag formiddag.

- Det er en besked, vi alle har modtaget med stor sorg, siger chefpolitiinspektør ved Københavns Politi Jørgen Bergen Skov i meddelelsen.

- Han var en vellidt kollega, som efterlader et stort tab hos Københavns Politi. Mine tanker og dybeste medfølelse går til de pårørende, siger han.

Betjenten blev tilfældigt impliceret i trafikulykken, mens han var på arbejde, lyder det.

Alle landets politistationer vil tirsdag flage på halv til ære for den mistede kollega.

Ulykken skete efter midnat.

- Vi fik en anmeldelse klokken 00.24 om, at seks til syv personbiler er stødt sammen i indadgående retning mod København. En person er her afgået ved døden, sagde vagtchef Michael Andersen ved Københavns Politi natten til tirsdag.

Politiet var i flere timer i gang med at rydde op på broen, hvor der lå store mængder olie og kølervæske fra de implicerede biler.

Broen blev åbnet for trafik igen kort efter klokken 04.30.

En person var efter ulykken stukket af fra stedet, men politiet anholdt efterfølgende en 25-årig mand. Det formodes, at det er den samme person.

Manden blev anholdt klokken 01.57 på Rigshospitalets Traumecenter.

Han vil blive fremstillet i grundlovsforhør omkring klokken 14.00 tirsdag. Den præcise sigtelse er endnu ikke klar. Det er derfor uvist, om han bliver sigtet for uagtsomt manddrab i forbindelse med ulykken.

De nærmere omstændigheder for selve ulykken arbejder politiet fortsat på at få overblik over.

Ingen andre kom alvorligt til skade i ulykken.