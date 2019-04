Betjent er blevet overfaldet i Politigårdens Fængsel

Fængselsbetjent er mandag blevet overfaldet i en særlig arrestafdeling for voldelige eller truende indsatte.

En fængselsbetjent er mandag aften blevet overfaldet i Politigårdens Fængsel i København.

Det bekræfter formanden for Fængselsforbundet, Bo Sørensen, over for Ekstra Bladet.

De nærmere omstændigheder i sagen er fortsat ukendte.

- Det er sket for ganske nyligt, så jeg kender ikke de nærmere omstændigheder, sagde formanden omkring klokken 19.30 til avisen.

Bo Sørensen oplyser, at fængselsdømte, der afsoner i Politigårdens Fængsel, typisk er ekstremt sikkerhedskrævende.

- Som udgangspunkt er det de komplet umulige afsonere, der bliver placeret i Politigårdens Fængsler, siger han til Ekstra Bladet.

Københavns Politi har mandag aften modtaget en anmeldelse af sagen, men politiet har natten til tirsdag ikke yderligere kommentarer til sagen.

Fængslet på Politigården i København har plads til 25 indsatte og har siden 2004 været indrettet som en særlig arrestafdeling.

Her sidder blandt andet "negativt stærke indsatte, der er voldelige eller truende over for andre", fremgår det af Kriminalforsorgens hjemmeside.

Politigårdens Fængsel i København flytter i løbet af 2019 til Vestre Fængsel.

Politigårdens Fængsel hører under Institution Københavns Fængsler, som også omfatter Vestre Fængsel og Blegdamsvejens Arrest.