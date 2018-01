Beredskab rykkede ud over 500 gange på travl nytårsaften

Beredskaber over hele landet har rykket ud over 500 gange i løbet af nytårsaftensdag og nytårsaften, oplyser Danske Beredskaber.

Tallene er ikke fuldstændige, da beredskabet på grund af tekniske problemer endnu ikke har fået fat i de specifikke tal for alle enheder.

Som tommelfingerregel plejer man at sige, at en "normal" nytårsaften består af omtrent 400 udrykninger.

Derfor har nytårsaften i år været i den mere travle ende af det, som beredskaberne normalvis oplever, oplyser Bjarne Nigaard, sekretariatschef for Danske Beredskaber.

- Nytårsaften har desværre været en travl omgang, men samtidig kan man sige, at vi har fået løst opgaverne, og der er ikke noget, der er kommet bag på os. Men vi har haft travlt, siger han.

En del af udrykningerne var falske alarmer. Beredskabet har foretaget 435 er de "rigtige" kørsler, hvor der har været en indsats til følge. Sidste år var det tal 444.

Opgaverne har varieret fra færdselsuheld til brandslukning. Men som det typisk er nytårsaften, så viser opgørelsen over udrykningerne ikke overraskende, at det er fyrværkeri, der relaterer sig til de fleste indsatser.

- Vi har været ude ved de helt klassiske nytårsopgaver, nemlig fyrværkeri der har antændt containere, skraldespande og i nogle tilfælde biler, siger Bjarne Nigaard.

Desværre er beredskabet ikke blevet modtaget lige godt alle steder. Flere steder blev fyrværkeri brugt til at skyde mod beredskabets folk, når de var i gang med en indsats.

- Jeg er dybt forundret over, at man vil gøre sådan noget over for de dygtige professionelle, som egentligt bare kommer for at hjælpe, siger Bjarne Nigaard.

Sidste år rykkede beredskabet ud 503 gange. Det var den travleste nytårsaften i et årti.