Bedrageri blev en livsstil for 48-årig tømrer

Over 10 domme for snyd og tyverier er det blevet til for Mads Andersen. I byretten gør han rent bord.

En stribe kvinder, flere teleselskaber, banker, bilforhandlere og andre har oplevet, at 48-årige Mads Andersen ikke er til at stole på. Tirsdag har hans numre i Københavns Byret resulteret i en straf på fængsel i to år og ni måneder.

I afgørelsen indgår en reststraf på 492 dage fra en tidligere bedragerisag, lyder det fra dommer Grethe Jørgensen Københavns Byret.

- Det er sjældent, at man ser en tiltalt med så lang en straffeattest, bemærker anklagerfuldmægtig Camilla Jørgensen.

For 23 år siden fik den tømreruddannede sin første dom for bedrageri, og siden er det gået slag i slag. En halv snes domme om fup og svindel er det blevet til.

Den aktuelle sag er svulmet op til at handle om lidt over 400.000 kroner og om forsøg på bedrageri for et tilsvarende beløb. Og det ærgrer den dømte sig over.

I sommeren 2015 blev han nemlig anholdt og fremstillet i grundlovsforhør, men opholdet bag tremmer blev alt for kort, lyder det.

- Jeg blev gudhjælpemig løsladt. Bagefter tog jeg ned på Station City og spurgte hvorfor. Jeg havde brug for hjælp. Halvdelen af de sager, vi har talt om i går og i dag, kunne være undgået. Men jeg blev bare sluppet løs, siger han.

Anklageren taler om, at Andersen, der i øvrigt har betjent sig af forskellige navne, har "tilrettelagt hele sin livsførelse på kriminalitet". Men det er ikke korrekt, lyder det fra forsvareren, advokat Helle Lokdam.

- Han har arbejdet i perioder, men er så faldet i, siger hun, der også dvæler ved årsagen.

- Meget af det er psykologisk bestemt. Nogle voldsomme ting fra barndommen er ubehandlet og ubearbejdet, siger hun.

På Facebook kom Mads Andersen i kontakt med en gammel klassekammerat fra skolen. De mødtes på det værtshus, hvor hun arbejdede.

- Så var jeg sammen med hende, og så tog jeg hendes dankort, forklarer han.

I Østjylland havde han mødt en anden kvinde i en swingerklub. Hun var så venlig at give ham en iPhone, men inden han forlod hende, stjal han endnu en telefon og en iPad fra hende.

Det var også i det jyske, at han bildte manden i en spillehal ind, at han var fra politiet og kunne skaffe telefoner fra auktioner over hittegods. Det gav 5000 kroner.

- Jeg boede på Koldinghus og var ved at løbe tør for penge, fortæller han.

På Fyn kom han i kontakt med en kvinde, som han ville hjælpe med at flytte fra et forsorgshjem. Det endte med, at han kørte væk med hendes 900 kroner, madras, to puder og sengelinned.

En anden og bedre fremtid venter på ham i Tyskland, når den aktuelle dom er afsonet, fortæller Andersen.

Tror du selv, at du kan klare det? lyder et spørgsmål.

- Ja, det vil jeg prøve.

Han modtager dommen.