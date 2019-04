Beboere taber sag om tilbudspligt i Carlsberg-handel

Da Carlsbergfondet i 2016 solgte en række ejendomsselskaber, der hver ejede udlejningsejendomme, udløste det ikke tilbudspligt.

Det har Østre Landsret afgjort fredag. Dermed er der sat et foreløbigt punktum i fem sager, hvor ejendommenes beboere har slæbt de nye ejere i retten.

I lejeloven står der, at udlejere i visse situationer skal tilbyde lejerne at overtage en ejendom på andelsbasis, inden den sælges videre. Men det var ikke tilfældet her, uddyber landsretten i en pressemeddelelse.

Carlsbergfondet solgte ikke selve ejendommene, men derimod det selskab, der ejer dem.

Aktierne blev købt af datterselskaber af de tre pensionskasser PFA Pension, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP) og Danske Civil- og Akademiingeniørers (DIP).

Pensionskassernes datterselskaber købte 49, 34 og 17 procent af aktierne i hvert af ejendomsselskaberne. Det er dem, der er blevet frifundet i sagen.

Retten lægger vægt på, at ingen af pensionskasserne fik majoritet i de selskaber, der ejede ejendommene.

Ejendommene ligger på Frederiksberg og Islands Brygge, og det er beboere i fem ud af de seks solgte ejendomme, der har rejst sagen.