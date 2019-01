Bandefolk tiltalt for drab og otte drabsforsøg i to sager

Helt usædvanligt risikerer to medlemmer af Loyal To Familia at få to livstidsdomme med en måneds mellemrum.

Om eftermiddagen den 9. november 2017 sad 22-årige Ghassan Ali Hussein sammen med to kammerater i en bil i Mjølnerparken, da to mænd på en knallert kørte op til bilen og affyrede syv skud mod den.

Efter skyderiet flygtede mændene til Strødamvej godt to kilometer væk, hvor de smed den stjålne knallert fra sig og blev samlet op af en flugtbil.

Tilbage i Mjølnerparken sad Ghassan død i bilen. Han var ramt af seks af skuddene - heraf et i hovedet og fire i ryggen.

En af de andre i bilen blev ramt af et strejfskud i venstre arm. Det lykkedes den tredje at flygte fra bilen, mens skuddene bragede løs.

Mandag indleder Københavns Byret retssagen mod to mænd på 19 og 23 år, der er tiltalt for drab og to drabsforsøg i forbindelse med angrebet. De er begge medlemmer af den nu forbudte bande Loyal To Familia (LTF).

Drabet skete i Mjølnerparken, hvor Brothas holder til, og politiet mener, at det skete som led i bandekonflikten, selv om Ghassan ikke var medlem af en bande.

Anklagemyndigheden har derfor taget bandeparagraffen i brug. Det betyder, at straffen kan stige med indtil det dobbelte, og anklageren i sagen ventes derfor at kræve dem idømt fængsel på livstid.

Dermed kan de to unge mænd få den tvivlsomme ære at skrive sig ind i dansk retshistorie. De er nemlig i forvejen tiltalt i en anden sag, der også kan udløse en straf på livstid, hvis de kendes skyldige.

11. januar indledte Retten på Frederiksberg en sag mod de to og 14 andre med tilknytning til LTF. De 16 bandefolk er tiltalt for ikke mindre end seks drabsforsøg.

Godt to uger før nedskydningen af Ghassan - 23. oktober 2017 - ankom tre biler til Hothers Plads på Ydre Nørrebro.

Ud sprang ifølge anklagemyndigheden 12 maskerede mænd, der var bevæbnede med knive og slagvåben. Målet var en gruppe på fem ledende medlemmer af Brothas, der løb ind i Mjølnerparken, hvor det lykkedes dem at slippe væk.

De bevæbnede mænd fortsatte til Tagensvej, hvor de ifølge anklagen overfaldt en 24-årig mand. Han blev stukket ti gange med en kniv og var i yderste livsfare.

Når man er tiltalt for flere forbrydelser, bliver sagerne normalt slået sammen og behandlet i én retssag.

Men de to sager er så omfattende, at anklagemyndigheden har afvist at slå dem sammen til én samlet straffesag. I stedet kører de helt usædvanligt sideløbende ved to forskellige domstole.

Selv om mændene i begge tilfælde risikerer landets strengeste straf, risikerer de ikke at skulle afsone to livstidsstraffe hver. I modsætning til USA lægger man i Danmark nemlig ikke straffe ovenpå hinanden.

Alligevel kan det have indflydelse for ens mulighed for prøveløsladelse, hvis man bliver idømt livstid flere gange. Det kan være et argument for, at tidlig prøveløsladelse i hvert fald ikke kan komme på tale.

I sagen om de seks drabsforsøg ventes der dom sidst i marts. I sagen om drabet på Ghassan falder dommen i april.