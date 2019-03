Bogstavet "F" symboliserer banden Loyal To Familia, mener anklager, som kræver mand dømt for at bære kasket.

Det var en klar overtrædelse af loven, da en nu 35-årig mand en aften i september sidste år bar en sort kasket dekoreret med et hvidt "F" på Blågårds Plads på Nørrebro i København.

For "F" er et anvendt kendetegn for banden Loyal To Familia, lyder det fra anklager Andreas Emil Christensen fredag i Københavns Byret.

Her er en mand tiltalt for at "videreføre" Loyal To Familia - også kendt som LTF - som siden september sidste år har været midlertidigt forbudt.

Forbuddet betyder, at det ikke er tilladt at opretholde bandens eksistens - eksempelvis ved brug af rygmærker og andre kendetegn i det offentlige rum.

Den tiltalte er i politiets registre anført som medlem af Loyal To Familia. Inden det midlertidige forbud blev initialerne "LTF" anvendt af bandens medlemmer til at vise deres tilhørsforhold til grupperingen.

Ifølge anklageren registrerede man hos politiet en øget brug af kasketter med et påtrykt "F" i bandemiljøet i tiden omkring udstedelsen af det midlertidige forbud mod Loyal To Familia sidste efterår.

- Det er nærmest en statistisk umulighed, at det skulle være tilfældigt, at denne kasket bliver set på adskillige bandemedlemmer forskellige steder - både i København, Nivå og Fredericia.

- Der er tale om så mange episoder, hvor politiet ser folk uafhængigt af hinanden gå rundt med de her kasketter. Det kan ikke være en tilfældighed, siger anklager Andreas Emil Christensen.

Men ifølge den tiltaltes forsvarer, Berit Ernst, er det for det første uklart, om hovedpersonen overhovedet har båret kasketten.

Således har hendes klient og et vidne fra politiet afgivet modstridende forklaringer om, om kasketten var på mandens hoved eller ej den pågældende aften i september, som sagen drejer sig om.

Desuden er advokaten ikke enig i, at en kasket med et "F" nødvendigvis er et symbol på Loyal To Familia.

- "Letter caps" (kasketter med bogstaver) er et modefænomen. Vi ved, at de kan købes frit i forretningerne, siger Berit Ernst.

- Med det materiale, vi har til rådighed, er der ikke tilstrækkelig viden til at afgøre, om han har båret et erstatningssymbol.

Manden er desuden tiltalt for at have brudt et opholdsforbud, da han 5. december sidste år befandt sig ud for Blågårdsgade 31 på Nørrebro.

En måned tidligere havde han fået at vide af politiet, at han ikke måtte færdes eller opholde sig i den del af Blågårdsgade. Han måtte heller ikke være på Blågårds Plads. Begge områder er kendt som tilholdssteder for LTF.

Muligheden for at nedlægge et sådant forbud er endnu et tiltag, som skal forhindre, at Loyal To Familia bliver "videreført".

Københavns Byret ventes at afsige dom i sagen fredag den 8. marts.

Sagen mod den 35-årige mand er - sammen med en lignende sag, som for tiden behandles ved Retten i Helsingør - historisk.

Det er de første retssager i Danmark, som handler om videreførelse af en bande, der er ulovlig. Sideløbende kører en langt mere omfattende sag om en mulig opløsning af Loyal To Familia. Den ventes afsluttet til august.

Loyal To Familia har afdelinger på Nørrebro samt i Køge og Fredericia. Ifølge Københavns Politi er tidligere afdelinger i Nivå og Hillerød blevet nedlagt.