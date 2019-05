Anklager får nej til fængsling i sag om brand i togvogne

En 27-årig mand skal ikke varetægtsfængsles, efter at han fredag morgen satte ild til nogle ældre togvogne i Fredericia.

Det har en dommer i Retten i Horsens bestemt søndag formiddag, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Manden har tilstået, at han satte ild til to togvogne. Branden bredte sig derefter til et par togsæt.

Dommeren vurderer, at der ikke er grund til varetægtsfængsling. Dels er der ikke risiko for, at den 27-årige igen vil sætte ild på, hvis han sættes fri. Dels vejer hensynet til retsfølelsen ikke tungt nok, oplyser anklager Gitte Dyhr Thomsen.

Hun siger, at anklagemyndigheden nu vil overveje at kære kendelsen til Vestre Landsret.

I øvrigt ønsker hun ikke at fortælle om den 27-åriges forklaring om, hvorfor han satte togvognene i brand.

De er ejet af en privatperson, som har købt dem af DSB, har Sydøstjyllands Politi tidligere oplyst. Ilden på rangerterrænet ved Norgesvej blev opdaget tidligt fredag morgen af en forbipasserende.