Der er kun én løsning, hvis samfundet ønsker at bremse en 61-årig nordmands besættelse af at bedrage, og det er ved hjælp af fængsel.

Det siger anklager Nicky T. Petterson, da han torsdag ved Retten i Lyngby kommer med sine afsluttende bemærkninger i sagen mod kvinden, der er kendt fra podcasten "Kvinden med den tunge kuffert".

- I over 25 år har Marie Madeleine Steen bedraget sig gennem livet. Hun har gjort det til en livsstil. Hun har udnyttet folks hjælpsomhed. Hun har udnyttet folks godhed. Og hun har udnyttet deres tillid, siger anklageren.

I minutterne forinden har han gennemgået kvindens kriminelle fortid.

Helt tilbage i 1992 fik Marie Madeleine Steen sin første dom for bedrageri. Siden da er dommene faldet med cirka to års mellemrum. Det betyder, at hun i dag har i alt ti domme bag sig fra henholdsvis Norge og Sverige.

- Det er sjældent, at man ser en tiltalt med så lang en straffeattest. Den eneste måde, man kan undgå, at hun begår nye bedragerier, det er, hvis hun sidder i fængsel, siger anklager Nicky T. Petterson.

Under retssagen har en lang række vidner fortalt, hvordan de øjeblikkeligt fattede sympati med den nydelige og tiltalende kvinde, og at de aldrig fattede mistanke, når hun fortalte sine løgne og bad om økonomisk hjælp.

- Fremgangsmåden i den her sag er exceptionelt grov. Alle ofre har troet, at hun var i akut nød. De har troet, at hendes søn var død. At hun selv var dødeligt syg, eller at hun var på flugt fra en voldelig mand. Hvem ville ikke hjælpe i sådan en situation?, spørger anklager Nicky T. Petterson.

Det er uvist, hvad der driver den tiltalte. Men i en lægeerklæringen, der blev hentet ind til en retssag i Sverige i 1999, blev det ifølge den norske avis VG konkluderet, at hun har en personlighedsforstyrrelse.

Det er anklagemyndighedens påstand, at Marie Madeleine Steen er skyldig i 22 tilfælde af bedrageri og et enkelt tyveri begået rundt om i Danmark i årene 2014-2018. I alt skal ofrene være blevet snydt for knap 39.000 kroner.

Anklager Nicky T. Petterson argumenterer for, at straffen bør lande på et år og seks-otte måneders ubetinget fængsel.

Strafkravets relativt høje niveau skyldes, at den 61-årige har et års betinget fængsel med sig fra Norge, som ifølge anklageren nu bør udløses.

Marie Madeleine Steen har erkendt sig skyldig i ti af de 23 anklager. Hun er indstillet på at acceptere en betinget fængselsstraf.

Dommen ventes torsdag eftermiddag.