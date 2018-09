Ubådssagen er en af danmarkshistoriens mest grusomme kriminalsager, og forhåbentlig ser vi aldrig noget, der nærmer sig den.

Det mener anklager Kristian Kirk, der onsdag formiddag procederer ved Østre Landsret.

Han siger, at brutaliteten betyder, at retssystemets strengeste straf bør tages i brug: fængsel på livstid.

- Når jeg kigger på Peter Madsen - og det gør jeg lige nu - så kan jeg ikke pege på en straf efter straffeloven, som med rette kan betegnes som for hård mod den mand, siger Kristian Kirk med øjnene fast rettet mod ubådsbyggeren.

- Der er så mange skærpende og foruroligende omstændigheder i sagen, der gør det svært at finde ord, der er dækkende for grovheden.

Peter Madsen, der er iklædt en sort blazer, grå bukser og gummisko, sidder helt roligt, mens han opmærksomt lytter på proceduren. Bag ham sidder tre kvinder, som troligt har været i retten for at støtte ham.

Over for ham sidder Kim Walls forældre og hendes kæreste.

Dommerpanelet i Østre Landsret skal alene tage stilling til, hvilken straf han skal have. Drabsmanden har nemlig valgt at acceptere byrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet.

Dermed ligger det fast, at Madsen i august sidste år efter forudgående planlægning bandt, seksuelt mishandlede, dræbte og parterede den svenske journalist Kim Wall under en tur i ubåden "UC3 Nautilus".

- Det er en smule svært at rumme, at et menneske kan udsætte et andet menneske for det her. Sagen er uden for kategori, og jeg håber, at vi aldrig kommer til at se en sag, der kan sammenligenes med denne, siger Kristian Kirk.

Peter Madsen selv går efter en tidsbestemt straf.

Efter anklagerens procedure er det forsvarer Betina Hald Engmarks tur. Der ventes dom senere onsdag.